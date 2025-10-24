入社2週間で標的に…陰湿ないじめと「派閥」の恐怖！女性職場のモラハラと非正規雇用への差別の実態【作者に聞く】
【漫画】『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を読む
同期なしの新卒として配属された先は「検査課」。高校時代は「ほぼ女子」だったため問題ないと思っていたが、働き出したら問題だらけの部署だったという辰ノたむさん(@tatsuno_tamu)。彼女の経験を描いた『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介する。
■休憩室でも契約社員の愚痴や悪口
出社初日から配属先の課長は居眠りをしている始末。不安に駆られたたむさん。部署内は課長以外全員女性で、教育係のオツ野さんとボネ山さんが絶対的な権力を握っていた。オツ野さんは特に契約社員の外国人労働者へのあたりが強く、「こんなこともできないの？」と常に怒鳴りつけていた。休憩時間には、契約社員は休憩室に入れず、ロッカー室で休憩するように指示されるなど、職場は常にピリついた状態だった。
たむさんは、休憩室でもオツ野さんが契約社員の愚痴や悪口を言うため、ゆっくり休むことができなかった。ある日、契約社員に大変な検品をやらせていることに気づき、それを指摘すると「新人のくせに」と怒鳴られ、たむさん自身も休憩室が出禁となり、オツ野さんやボネ山さんから無視されるように。これが、入社2週間での出来事だ。しかし、たむさんは人として、非正規雇用である契約社員だけが理不尽な扱いを受けるのは納得できなかった。
■「グループ」と「噂話」…女性職場の光と影
女性ばかりの職場で大変だった点について、たむさんは「女性はコミュニケーション能力が高い分、よい面もありますが、その反面『グループ』や『派閥』ができやすく、そこに入る・入らないで気を遣うことも多いです。情報共有も盛んなためか、噂話が早く広まるのでちょっとした行動が話題になりやすい傾向がありますね」と語った。
