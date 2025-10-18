10月15日、「時代を象徴するスター」を選出する「anan AWARD 2025」の授賞式が、東京都内でおこなわれた。大賞を受賞した8人組アイドルグループ・timeleszが登壇したが、メンバーの菊池風磨の発言が物議を醸してしまった。

「この授賞式は、雑誌『anan』が創刊50周年を迎えた2020年に設けられました。その年を象徴し、活躍した“時の顔”を表彰するものです。2025年はtimeleszのほか、俳優部門に今田美桜さん、スーパーアイドル部門に『なにわ男子』の大橋和也さんなど、それぞれの部門での受賞者が集まりました」（芸能ジャーナリスト）

timeleszは、2025年2月に加入した寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人も含めた8人全員がそろって登場。新体制になり初めての受賞に喜びをにじませた。

とくに菊池は、2023年に個人で大賞を受賞した過去があり、「ひとりで受賞したときもすごくうれしかったのですが、グループで（賞を）とるのはひとしおの喜びがある」と、感慨深くコメント。さらに、飛躍につながった『timelesz project』を振り返り、「楽しい日々だったので、もう1回やって16人組にしようかな」とオーディションの“おかわり”を冗談まじりに発言し、周囲から「多い、多い!」と笑いを誘っていた。

しかし、この菊池の発言がファンの反感を買ってしまっている。Xには、

《受かったメンバーにも落ちたメンバーにも敬意が無さすぎる》

《本気で候補生の人生背負ってたらこんな軽はずみな発言は出来ないと思うし、冗談だとしても言葉選びが下手すぎて笑えない》

など、長期のオーディションを本気で挑んできた候補生や新メンバーに対して、敬意が見られないと厳しい声があがっている。

「菊池さんはこれまでも、timeleszメンバーに対する“容姿いじり”などで炎上してしまったことがあります。高いお笑いスキルをバラエティ番組などで発揮している菊池さんですが、ときに過度な内輪ノリのように見えてしまうこともあり、『配慮に欠ける』とファンが嫌悪感を覚えてしまっている部分もあるのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

菊池本人もそういった状況を認識しているようで、出演しているYouTube『よにのチャンネル』で「何をやってもたたかれる」と嘆いていたこともある。菊池やグループの飛躍が続くなかで、批判は徐々に落ち着いていたものの、今回は自ら火に油を注いでしまった。

そんな菊池は、炎上について心境が変化しているようだと、前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「8月10日にアップされた『よにのチャンネル』の動画『#447【ドライブ!!】日常生活の日』で、自ら批判について言及しています。発言に対して“燃えている”ことを予想したうえで、『僕らも、もう知らないです』『もう追う気もないというか』と、あきらめている様子でした。グループが注目度が上がっていくなかで、ネットでの“炎上”を『有名税』と割り切り、開き直っているところもあるのかもしれません」

メディアから引っ張りだこの菊池が、ファンの反感を買わない姿勢を身に着けたら、より飛躍しそうだが……。