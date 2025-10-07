高さも色も、暮らしにフィット。自由に組める本棚ユニット【フリノ】の本棚がAmazonに登場中‼
工具いらずで、すぐに使える。収納がもっと身近になる【フリノ】の本棚がAmazonに登場!
フリノの本棚は、サイズや形状、カラーの異なるユニットを、共通のコンセプトで自在に組み立てられるモジュール型シェルフ。チューブとパネルのシステムにより、段数の調整が可能で、空間に合わせた高さで設置できる。
どの部屋にも馴染むシンプルなデザインと豊富なカラーバリエーション。リビング、寝室、書斎、玄関など、用途に応じて収納スペースをスマートに拡張できる。
素材は耐久性と強度をテスト済み。軽量ながら安定感があり、工具不要で簡単に組み立てられるため、DIY初心者にも扱いやすい。
収納の自由度とインテリア性を両立した、日常に寄り添う収納ソリューション。
