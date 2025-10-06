サッカーW杯スタジアム建設費用に反発…Z世代のデモが一部暴徒化「わりと穏やかな国民性だが、もっと激しくなるのでは」現地日本人も不安の声　モロッコ

モロッコでZ世代の若者によるデモが起きていて、建物や車が炎上するなど一部が暴徒化している。背景には、政府が2030年のサッカー・ワールドカップに巨額を投じる一方で、病院や学校など公共サービスが劣悪なまま放置されていることへの不満があるという。

W杯準備に巨額投資で批判殺到

通りを埋め尽くす多くの若者たち。建物に火が放たれ、道路では車が炎に包まれていた。モロッコで撮影されたのは、「Z世代」と呼ばれる若者たちによるデモの様子だ。

デモが始まったのは9月27日で、今も各地に拡大しているが、一部のデモ隊が暴徒化している。

モロッコの治安当局が公開した映像には、暴徒化した一部のデモ隊が、治安部隊が拠点としている建物の鉄格子を破壊する様子や、施設に火を放つ様子が記録されていた。

デモのきっかけは、まさかのサッカー・ワールドカップだった。

デモに参加している若者らは、政府が2030年に共催予定のサッカー・ワールドカップのスタジアムの建設などに数十億ドルをつぎ込んでいるため、病院や学校などの公共サービスが劣悪な状況に置かれたままだと訴えている。

「文化として大切にされていたものすら壊されようと…」

モロッコでホテルを営む日本人の女性は、極端な政府の動きに不安を覚えていた。

モロッコでホテルを経営する日本人女性：

2030年のワールドカップに向けて極端な動きがあって、道端にいる野良猫たちにエサをあげたら罰金になるとか、今までこっちの文化として大切にされていたものすら、壊されようとしている。それに対して、憤りを感じている人は多いですね。

暴徒化する一部の若者たちについては…。

モロッコでホテルを経営する日本人女性：

わりと穏やかな国民性ではあるんですけど、これ（デモ）が続くともっと暴徒化、激しくなるんじゃないかとは思います。

（「イット！」10月3日放送より）