¡Ô¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹ M-1½Ð¾ìÃÇÇ°¤ÎÉñÂæÎ¢¡Õ¡Ö¾¦Å¹³¹¤ÎÆ»¤Î²¼¤«¤é¿å¤¬¥´¥Ü¥´¥Ü¤È¡Ä¡×»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¹ë±«¤ÇÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬¿åË×¡¢¹âµé¼Ö¤Õ¤¯¤à274Âæ¤¬Èï³²
¡¡Èï³²¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈï³²¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹ë±«Èï³²¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤Î9·î12Æü¤Î±«ÎÌ¤Ï1»þ´Ö¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î123.5¥ß¥ê¤òµÏ¿¤·¡¢±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬¿åË×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈï³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÀª¤¤¤è¤¯ÂçÎÌ¤Î¿å¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤àÍÍ»Ò¡£Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©¤ä¡¢¾¦Å¹³¹¤â
¡Ö»Å»ö¤Ç±ØÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£22»þ¤´¤í¤«¤é±«¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ22»þ30Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À·ã¤·¤¯¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤ÎÆ»¤Î²¼¤«¤é¿å¤¬¥´¥Ü¥´¥Ü¤ÈÍ¯¤½Ð¤·¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÀî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ÍÆü»Ô»ÔÌ±¡Ë
¡¡»Ô¤Î´íµ¡´ÉÍý²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»ÔÆâ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÅªÈï³²¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¾²¾å¿»¿å¤ÇÌó200¸®¡¢¾²²¼¿»¿å¤ÇÌó3100¸®¤È¤¤¤¦Èï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£17Æü¤«¤é»Ô¤Ç¤ÏÈï³²ÆÏ¾ÚÌÀ½ñ¤ÈØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤Î¸òÉÕ¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿½ÀÁ¤«¤éÈï³²¾õ¶·¤ÎÁ´ÍÆ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´íµ¡´ÉÍý²Ý¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÁ´¹ñÅª¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Î¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤À¡£
¡¡¶âÍËÆü¤ÎÌë¤È¤¢¤Ã¤Æ¿Í½Ð¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶áÅ´»ÍÆü»Ô±ØÁ°¡£¤¹¤°¶á¤¯¤Î¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤ÏÃÏ²¼1³¬¤Ë160Âæ¡¢ÃÏ²¼2³¬¤Ë114Âæ¡¢·×274Âæ¤¬Ãó¼Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿åË×¤·¤¿Æ»Ï©¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ö¤«¤é½Ð¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÎÆþ¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢Àª¤¤¤è¤¯¿å¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¼Ö¤Ï¤â¤¦½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»ÍÆü»Ô»ÔÌ±¡Ë
¡¡¼Ö¤Ï¿åË×¤·¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÇÓ¿åºî¶È¤Ï¹ë±«¤«¤é5ÆüÌÜ¤Î17Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯´°Î»¡£º£¸å¡¢Èï³²¤ÎÊä½þ¤Ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½µËö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ä±ØÁ°¤Î°û¿©Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½¾¶È°÷¤é¤Î¼Ö¤¬ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÃó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²Áí³Û¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ç¤Ï¿åË×¤ÎÊä½þ¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢Ç¤°ÕÊÝ¸±¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼Ö¼Ò²ñ¤Ç»Å»ö¤âÀ¸³è¤â¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ÎÈñÍÑ¤â»ý¤Á½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀÃó¼Ö¾ì¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎàìáÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÈï³²¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤«¡¢Èï³²¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤òÁèÅÀ¤È¤·¤¿¡¢Êä½þ¤ò½ä¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Àè½µ¤ÎÂç±«¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¸Í±Û¶äºÂ¤ä¼«Í³¤¬µÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦¶ÈÃÏ¤Ç¿»¿åÈï³²¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·½É±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¼þÊÕ¤Ë¤ÏÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï»öÁ°¤Ë¼Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤â¶µ·±¤È¤¹¤Ù¤»öÎã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»ÔÄ¹¤¬M1½Ð¾ì¼Âà¡¢»×¤ï¤ÌÍ¾ÇÈ¤â
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹ë±«Èï³²¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£Èï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¿¹ÃÒ¹»ÔÄ¹¤ÏÏ¢Æü¥Ö¥í¥°¤Ç»ÔÆâ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤äÈï³²¿½ÀÁ¤ÎÁë¸ý³«Àß¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢17Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖM-1½Ð¾ì¼Âà¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯4·î5Æü¤Ë»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¶¡¼¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£»ÍÆü»Ô»Ô½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡Ù¤Î²ÃÆ£Êâ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÝ¤Ë¡¢Èà¤«¤é¡Ø»ÔÄ¹¡¢M-1¤Ë½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ5·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ËÇ¯Ëö¤ÎM-1½Ð¾ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤âÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÄ¹¤â¡Ø»Ô¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡Ù¤È½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸øÌ³¤Î±äÄ¹¾å¤Ç¤ÎM-1½Ð¾ì¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡6·î¤Ë¤Ï¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ò¡Ö»°½Å¸©»ÍÆü»Ô¡×¤È¤¹¤ë¤È²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢8·î¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç»ÍÆü»Ô¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç½é¤á¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¡£º£·îËö¤Ë°¦ÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëM-1¤ÎÍ½Áª¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ÔÄ¹¤¬º£²ó¤Î¿»¿åÈï³²ÂÐ±þ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÁ´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤À¤¬¡¢ºÒ¤¤Å¾¤¸¤ÆÊ¡¤È¤Ê¤»¤ë¤«¡£Ì¡ºÍ°Ê¾å¤Ë»ÔÄ¹¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£