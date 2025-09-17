ビタミンCやβ-カロテンなど栄養バランス◎のオクラで「豆腐ステーキのねばねばソース」


長く続いた夏の間、冷たいドリンクをガンガン飲んで、エアコンの効いた室内で過ごしていたら、なんだか胃腸の調子が悪い…そんなときは、消化のいい豆腐料理で胃を休めるといいでしょう。今回は、胃の粘膜を保護するねばねば食材も加えた、さっぱり豆腐ステーキのレシピを紹介します！

新谷友里江さん


教えてくれたのは…

▷新谷友里江さん

管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya

■夏の胃腸トラブルには豆腐＆ねばねば食材がおすすめ

冷たいもののとり過ぎで弱った胃には、消化のいい豆腐がエネルギー源として最適です。ねばねば食材は胃の粘膜を保護します。

ねばねば食材

オクラ、なめこ、モロヘイヤ、長いも

胃の粘膜を保護するねばねば食材


胃腸トラブルが気になる方にぴったりの「豆腐×オクラ」おかずを紹介します！

■豆腐ステーキのねばねばソース

オクラはビタミンCやβ-カロチンなど栄養バランスGood

豆腐ステーキのねばねばソース


【材料・2人分】＊1人分189kcal／塩分1.6g

・もめん豆腐・・・ 1丁（約300g）

・オクラ ・・・6本

・黄パプリカ・・・1/2個

■A

　└白いりごま、酢 ・・・各小さじ1

　└しょうゆ ・・・小さじ2

塩　こしょう　小麦粉　サラダ油

【作り方】

1．オクラは5mm幅の小口切りにし、耐熱ボウルに入れて水小さじ1をふる。ラップをかけ、600Wで1分レンチンする。粗熱をとり、Aを加えて混ぜる。

2．パプリカは一口大に切る。豆腐は厚みを半分に切り、水けを拭く。塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。

3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豆腐、パプリカを入れて約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、こんがりするまで2〜3分焼く。

4．器に盛り、豆腐に1をかける。

＊　＊　＊

豆腐は焼くと食べごたえがアップします。オクラはとにかくビタミン類が豊富なので、積極的にとりたい野菜。するするっと食べられるあっさり味に仕上げたので、ぜひ作ってみてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

監修・レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々