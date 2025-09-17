胃腸トラブルには豆腐＆オクラが◎！「豆腐ステーキのねばねばソース」
長く続いた夏の間、冷たいドリンクをガンガン飲んで、エアコンの効いた室内で過ごしていたら、なんだか胃腸の調子が悪い…そんなときは、消化のいい豆腐料理で胃を休めるといいでしょう。今回は、胃の粘膜を保護するねばねば食材も加えた、さっぱり豆腐ステーキのレシピを紹介します！
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏の胃腸トラブルには豆腐＆ねばねば食材がおすすめ
冷たいもののとり過ぎで弱った胃には、消化のいい豆腐がエネルギー源として最適です。ねばねば食材は胃の粘膜を保護します。
ねばねば食材
オクラ、なめこ、モロヘイヤ、長いも
胃腸トラブルが気になる方にぴったりの「豆腐×オクラ」おかずを紹介します！
■豆腐ステーキのねばねばソース
オクラはビタミンCやβ-カロチンなど栄養バランスGood
【材料・2人分】＊1人分189kcal／塩分1.6g
・もめん豆腐・・・ 1丁（約300g）
・オクラ ・・・6本
・黄パプリカ・・・1/2個
■A
└白いりごま、酢 ・・・各小さじ1
└しょうゆ ・・・小さじ2
塩 こしょう 小麦粉 サラダ油
【作り方】
1．オクラは5mm幅の小口切りにし、耐熱ボウルに入れて水小さじ1をふる。ラップをかけ、600Wで1分レンチンする。粗熱をとり、Aを加えて混ぜる。
2．パプリカは一口大に切る。豆腐は厚みを半分に切り、水けを拭く。塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
3．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、豆腐、パプリカを入れて約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、こんがりするまで2〜3分焼く。
4．器に盛り、豆腐に1をかける。
＊ ＊ ＊
豆腐は焼くと食べごたえがアップします。オクラはとにかくビタミン類が豊富なので、積極的にとりたい野菜。するするっと食べられるあっさり味に仕上げたので、ぜひ作ってみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々