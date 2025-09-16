ジャケットよりこっちかも！【GU】40・50代の高見え♡「ツイード風カーデ」

クラシック回帰の流れを受け、ツイード風のアイテムにも注目が集まっている今シーズン。デイリーコーデに取り入れるなら、ジャケットよりかっちり感の少ないカーディガンが使いやすいかも。今回は【GU（ジーユー）】から登場している、きれいめのツイード風カーデをピックアップ。上品さとトレンド感を両立したカーディガンは、ミドル世代のワードローブに欠かせない存在になるかも。

一点投入でトレンド感をまとえるツイード風カーデ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

羽織るだけでレディライクな着こなしに導いてくれるツイード風のカーディガンは、今シーズンのトレンド大本命。複数の糸がミックスされた編み地やゴールドボタンなど、2,000円台とは思えないリッチな雰囲気が漂います。グレー・ナチュラル・ベージュ・ネイビーという上品な色展開も、ミドル世代には魅力的。シンプルなクルーネックなので、襟付きのシャツやボウタイ付きブラウスなど、幅広いアイテムとの重ね着も楽しめるはず。

ブローチのアレンジで大人可愛いコーデに

スタッフのHirokoさんが「#40代コーデ」として提案しているのは、ツイード風カーディガンにジーンズを合わせてカジュアルに落とし込んだスタイリング。カーディガンの胸元にはブローチをあしらって、大人可愛くアレンジ。スターやピンなどのモチーフが、華やかなアクセントになっています。シューズとバッグはシックなブラックで統一して、上品さをキープするのも垢抜けのポイントかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M