高望みしすぎな人には現実をお伝え!? 話題の結婚相談所ブログ著者にインタビュー
SNSで話題となった「結婚物語。ブログ」をご存知でしょうか？
東京と兵庫に拠点を持つ結婚相談所「結婚物語。」の公式ブログは、時に厳しく毒舌まじりで、時に暖かいユーモアを交えながら、実践的な婚活テクニックを紹介してくれます。ブログの担当者・仲人Tさんの切れ味の鋭い文章が話題を呼んで2018年にSNSで爆発的に拡散され、2019年には書籍『夢を見続けておわる人、妥協を余儀なくされる人、「最高の相手」を手に入れる人。』を発表する運びになりました。
■『本日はご成婚なり！』あらすじ
主人公はコトブキ結婚相談所でアドバイザーとして働く相田愛美。相談所には幸せな結婚を希望して、様々な人々がやってきます。
毒親に支配されて自分の希望もうまく言い出せない若い女性、他の条件には寛容なのに年収600万円以上だけは譲れないという美しい元CA、ロリィタファッションが大好きで趣味に理解のある男性を希望する34歳の女性、若い頃にチヤホヤされていたがために高望みになってしまった派手好きの女性、ハイスペックな資産家の夫を亡くして再婚を考えている50代女性…。
それぞれの理由で壁にぶつかって悩む相談者たちに寄り添い、親身に相談に乗りながら、その幸せを目指す愛美の奮闘を描きます。
■『本日はご成婚なり！』原案・仲人Tさんインタビュー
――まずはじめに、「結婚物語。ブログ」が原案となって、コミック作品『本日はご成婚なり！』が生まれた時のお気持ちをお聞かせください。
仲人Tさん：最初にお話をいただいた時は本当にびっくりしました。私の文章を漫画化したいと思って頂けたことも嬉しいですし、たくさんの配慮を頂きながら丁寧にエピソードをまとめていただいて、本当に素敵な作品にしていただき、感謝してもしきれません。
――仲人Tさんは、本作の原案となった「結婚物語。ブログ」のご担当をされていますが、この人気ブログについて、ブログの魅力や人気の秘密を教えていただけますでしょうか。
仲人Tさん：自分で「私のブログはここが人気なんです！」というのは気恥ずかしいんですが、「面白いブログ」「正直なブログ」「希望を持てるブログ」、この3つを心がけたのは良かったと思います。自分自身が婚活をしていたので分かることですが、ルールや婚活テクニックを真面目に説明されても聞いている方は飽きてしまいます。でも、面白い話の中にサラッとルールやテクニックが入っていれば笑いながら覚えられる。だからギャグを入れたり1人でボケて1人でツッコんだり、とにかく娯楽として読んでもらえるように頑張りました。
他には、「結婚相談所に入りさえすれば結婚できる」など集客のために都合の良い嘘をつくのではなく、婚活の大変さも読者に見せたいと思っていました。だから、結婚した会員様に婚活中の話ををしてもらう時は、辛かったことも教えてもらい、それを正直にブログに書きました。
また、大変な思いをしても、婚活を続けて最終的に幸せを掴む人は本当にたくさんいるので、婚活の厳しさを伝える記事であっても、最後には希望を持てる話で終わることを心がけていました。結果としてブログがたくさんの人に読んでいただけるようになったので、ありがたいなと思っています。読んだ人が笑えて元気が出るブログを今後も目指していきたいです。
――結婚相談所のアドバイザーとしての仕事のやりがいはどこにありますか？
仲人Tさん：そうですね、やっぱり1番のやりがいは、会員様をこの手で幸せにできるところですね！ 本当に色んな方がいて、それぞれ求める結婚の形も全然違うのですが、そんな会員様たちが自分らしい幸せを掴んで人生を先に進めていくんですよ。その様子を間近で見られるのは本当に嬉しいです。
――結婚相談所の仕事の中で印象に残ったことなど教えていただけますでしょうか。
仲人Tさん：印象に残っていること…たくさんありますが、最近だと、ずっと35歳以下の女性にこだわっていた50代男性が、婚活4年目で同年代の女性と成婚して、彼女の話を私にめちゃくちゃ惚気てきたことでしょうか（笑）。最初に求めていた形とは違うところに幸せがあるケースもありますよね。
――最後に、『本日はご成婚なり！』を手に取る読者のみなさんへ、メッセージをお願いいたします。
この漫画を読んでくださって、本当にありがとうございます。どの回も波瀾万丈ですが、必ず最後には幸せになるので、安心して読んでいただけると思います！ いろんな年代のいろんな男女の幸せを見届けてもらえたらと思います！
取材＝ナツメヤシ子／文＝レタスユキ