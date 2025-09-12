充電も収納も、これ一台。USBポート付きスーツケース【山善】のスーツケースがAmazonに登場中‼
旅の細部まで、気が利く。カップも紙袋も、さっと収納【山善】のスーツケースがAmazonに登場!
山善のスーツケースは、フロントオープン式のスーツケースは、立てたまま荷物の出し入れができるため、移動中や狭いスペースでも使いやすい。書類やパソコンの収納に便利なポケットを備え、左右のベルトによりフロント部分が倒れる心配もない。
フロントパネル裏には、収納物がひと目で分かるメッシュポケットを装備。S・Mサイズには1つ、Lサイズには2つ付いており、整理整頓がしやすい設計となっている。さらに、フロント仕切りのファスナーを開けることでメイン収納部に直接アクセスでき、大きな荷物も立てたまま収納可能。
内装にはポケット付きディバイダーとクロスストラップを採用し、荷崩れを防止。TSAダイヤルロックを搭載しており、鍵不要でセキュリティも安心。
USBポート（タイプA・タイプC対応）を搭載しており、モバイルバッテリーを接続すればスマホの充電も可能。旅行中の電池切れ対策に役立つ。
さらに、ドリンクや折り畳み傘の収納に便利なカップホルダー、軽量の紙袋などを掛けられるフックも装備。旅先でのちょっとした荷物もスマートに持ち運べる。
サイズはS・M・Lの3種類展開で、出張から海外旅行まで用途に合わせて選べる。機能性と快適性を兼ね備えた、現代の旅にふさわしいスーツケース。
