菅野から2打席連発…二刀流での快挙達成

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）のオリオールズ戦で菅野智之投手との注目のメジャー初対決を制し、2打席連続本塁打を放つ活躍で6試合ぶり勝利の原動力となった。この連発により、投手と打者を両立するシーズンの本塁打記録でも新たな歴史を刻んだ。

菅野とのメジャー初対決で、大谷が圧倒した。第1打席では2球目のシンカーを完璧に捉え、先頭打者弾となる47号。第2打席は内角フォーシームをバックスクリーンへ叩き込む48号となった。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」によると、シーズン中に少なくとも3試合以上投手として登板したMLB選手のシーズン本塁打記録で、大谷が48本でトップに立った。これまでの記録は大谷自身が2021年に記録した46本で、3位の44本（2023年）、4位の34本（2022年）、6位の22本（2018年）も大谷が保持している。

このランキングにかろうじて5位で入ったベーブ・ルースは、17登板した1919年に29本塁打を放った。ルースは投手として本格的に稼働していたのは1915年から1919年で、その後は打者として数々の伝説的な記録を残してきたものの、大谷のようにフルタイムで二刀流をこなしていたわけではない。

二刀流として活躍する大谷は快進撃を続け、残りシーズンでさらなる記録更新が期待される。（Full-Count編集部）