大谷翔平の衝撃打球にラッシングも驚愕…ビックリの表情が「可愛い」

【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

衝撃打球を見た“相棒”の表情に米ファンも注目している。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。4回の第2打席で46号を放った。120マイル（193.1キロ）の弾丸ライナーでの一発。ベンチでのダルトン・ラッシング捕手の表情が話題になっている。

大谷は3点を追う3回1死、チャンドラーが投じた99.2マイル（約159.6キロ）を完璧に打ち返した。打球速度193キロのライナーは一瞬にして右翼フェンスを越えた。飛距離は373フィート（約113.69メートル）、角度23度だった。打球速度はスタットキャストが導入された2015年以降で球団最速を更新した。

まさかの速さを計測した打球に驚いたのはバッテリーを組む24歳のラッシングだった。ベンチで打球を見届けると何度も「Wow」と絶叫し、両手で頬を押さえて呆然としていた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」では「ショウヘイ・オオタニが（打球初速）120マイル（約193.1キロ）の本塁打を打ったときのダルトン・ラッシング捕手の反応」として、その際の様子が紹介され、ファンは「全員の反応がこれ」「フリーランドも。呆然としている」「オオタニは野球界のゴジラだ」「ラッシング可愛い」「ワオ！ 見た？」などの反応を示していた。（Full-Count編集部）