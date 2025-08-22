メルヴィータのオーガニックスキンケアを渋谷の温浴施設「改良湯」で試せる！豪華コラボは必見《8月31日まで》

フランス発のオーガニックスキンケアブランド「メルヴィータ」は、東京・渋谷の温浴施設「改良湯」と、2025年8月18日から31日までの期間限定でコラボレーションを開催中です。

メルヴィータのスキンケア・ボディケアシリーズを体感できるサンプル配布も

期間中、夏にぴったりのクール感が特徴のスキンケア新製品「ネクターピュア（NECTAR PUR）」をはじめ、40年以上にわたるオーガニック研究に基づいたメルヴィータのスキンケア・ボディケアシリーズ各種を、改良湯で体感できます。

■概要

会期：8月18日から31日まで（期間中は定休日なし）

場所：改良湯 東京都渋谷区東2-19-9

営業時間：12時から23時30分まで

料金：銭湯／大人550円、サウナ利用は別途450円

共通入浴券も使用可能です。

そのほか、入浴に関する注意事項は改良湯公式サイトを確認してください。

メルヴィータのブランド感を体現する緑色のライトに彩られた空間で、「ネクターピュア」をいち早く試せます。

皮脂や毛穴、肌荒れをトリプルケア。皮脂と肌の常在菌バランスに働きかける「フィトビウム」を配合し、夏にぴったりな爽快・クールな質感と、フランスの調香師が手がけたというアロマティック＆シトラスの香りで、シャワー後の肌をひんやりと整えます。

・ネクターピュア ピュリファイング ジェリーウォッシュ

清涼成分のメントールで爽快に洗い上げるジェリーウォッシュを洗い場に用意。過剰な皮脂や汚れを落としながら、毛穴が目立ちにくくなめらかな肌へと導きます。

内容量は150mL、価格は3740円。

・ネクターピュア マティファイング ジェルクリーム

皮脂や毛穴、肌のバランスを整える、みずみずしいジェルクリームは脱衣所で試せます。肌荒れをケアしてすこやかに保ちながら、毛穴レスな印象の肌に仕上げます。

内容量は40mL、価格は4950円。

どちらも番台や脱衣所でサンプルを配布します。数量限定です。

また、夏にマッチする新作のシャワージェル、導入美容液、化粧水も用意しています。

・ロルロゼ クーリング ボディウォッシュ

肌の引き締めとひんやりをかなえる、ピンクペッパーを配合した新作ボディウォッシュを洗い場で試せます。

内容量は200mL、価格は2970円。

・ネクターデルミエール アクティベーターオイルウォター

入浴やサウナ後の肌を整える人気のブースターを脱衣所に用意しています。

内容量は50mL、価格は5390円。

・ソルスデローズ エッセンスローション

自然由来のマイクロヒアルロン酸、ローズのフローラルウォーターを配合した化粧水を脱衣所で試せます。

内容量は150mL、価格は5280円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部