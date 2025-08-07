今日はニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは、「事故に至るおそれも信号機の老朽化」。社会部・警察庁担当の高柳記者が解説します。

◇ ◇ ◇

実はいま、全国の信号機の老朽化が進んでいます。埼玉県のJR浦和駅近くの交差点にあるこの信号機、光る部分はLEDに切り替えられていて新しいです。

ただ、信号機の下の地上付近にある箱形の装置、信号の色をコントロールする「信号制御機」という装置なんですが、この部分が老朽化していて、本来であれば新しいものに替えなければならない状態なんです。

■信号機の頭脳「信号制御機」とは

全国では、こうした老朽化した制御機は全体のおよそ4分の1にものぼっています。この制御機がどんなものなのか、メーカーに取材しました。

日本信号・田坂駿さん

「車両や歩行者が安全に交差点を通行できるように制御しているものがこちらの交通信号制御機になります」

制御機は自動的に赤、青、黄色を切り替える部品で、いわば信号機の頭脳です。手動で切り替えることもでき、押しボタンも同じ仕組みになっています。

――制御機が老朽化するとどのような問題があるんでしょうか？

日本信号によりますと制御機が故障し、異常を検出すると赤と黄色の交互の点滅状態になるほか、そもそも点灯しなくなる可能性もあるそうです。

■想定外の交通事故リスクに

また、交通信号制御が専門の東京大学生産技術研究所・大口敬教授にも聞きました。前提として日本の信号機は高品質で、更新基準を超えてもすぐに故障する作りにはなっていないと聞いているとしています。

警察庁もいままで老朽化が原因で交通事故が起きたケースは把握していないとしていますが、大口教授は老朽化した制御機が増えることで想定外の交通事故リスクの増大を招いているおそれがあると指摘します。そのためこうした状況を是正することが極めて重要だとしています。

――制御機の老朽化の基準はあるんでしょうか？

警察庁は故障の発生状況をふまえて19年を更新基準としています。これを超えると「老朽化」しているとなるわけです。

ところが、全国の制御機の「老朽化率」で、赤が老朽化率が高く、青は低い地域となっています。

■信号機の更新 進まないわけ

――京都府は43パーセントと半数近くが老朽化していますね。

そうなんです。老朽化率が高い地域がある一方、宮城県は2.5パーセントと都道府県によって、大きな開きがみられます。

――なぜ地域差が生じるのでしょうか。

信号機の更新は原則として都道府県警の経費で行われるためです。警察庁によりますと最も安価な制御機を更新する場合でも1つあたり約140万円の費用がかかるということで、先ほど老朽化率が高かった京都府ですと1428基全部を更新すると少なくとも20億円かかる計算です。

――都道府県警にとっては負担になりますね。

予算がひっ迫して制御機の更新が先送りされるケースもあるといいます。こうした事態を受け警察庁の幹部は、交通の安全と円滑を確保するため信号機などの交通安全のための設備については引き続き適切な維持管理と必要な予算の確保に努めるとしています。

――更新が進んでほしいですね。高柳さんがこのニュースで一番伝えたいことはなんでしょうか。

「信号機など身近なインフラに潜む危険性を考えて」ということです。自分の身の回りで信号機の老朽化のように気づいていないリスクが潜んでいるかもしれません。社会全体でこうしたリスクを考えることが、より安全な社会につながると思います。