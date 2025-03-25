¡ØONE PIECE¡Ù¡ß¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥ë¥Õ¥£¤Î¡È³¤Â±¥«¥Ã¥×¡É¤ä¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸¤Î¡ÈÎ¾Íã¡É¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥µ¡¼¥Æ¥£¥ï¥ó ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸¤Î¡ÈÎ¾Íã¡É¥µ¥ó¥Ç¡¼¤â¡ª¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀ¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»þÂå¡¡¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢Ãç´Ö¤È¡£¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·ºî¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¸ÂÄê¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¥Á¡×¤òÍÑ°Õ¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÅÙ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥ÄÉ÷Ì£¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÃÆ¤±¤ëÇò¤¤¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¥Õ¥£¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥£ ¥¹¥²¡¼¡¼‼³¤Â±¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¡¢Á¥Ä¹¥ë¥Õ¥£¤ò»Ù¤¨¤ëÎ¾Íã¡¢¥¾¥í¤È¥µ¥ó¥¸¤Î¡Ö¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸ Î¾Íã¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤âÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥¹¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£ ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥ß ¥¥é¥¥é¥ª¥ì¥ó¥¸¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡¢¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ ºùºé¤¯ ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡¢¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×1¥³¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£¡ØONE PIECE¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¾¥í¡õ¥µ¥ó¥¸¤Î¡ÈÎ¾Íã¡É¥µ¥ó¥Ç¡¼¤â¡ª¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀ¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à»þÂå¡¡¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢Ãç´Ö¤È¡£¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·ºî¥³¥é¥Ü¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ä¸ÂÄê¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥é¥Ü´ë²è¡£
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥´¥à¥´¥à¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥ó¥Á¡×¤òÍÑ°Õ¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÅÙ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥ÄÉ÷Ì£¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÃÆ¤±¤ëÇò¤¤¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î³Ú¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£ ¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥ß ¥¥é¥¥é¥ª¥ì¥ó¥¸¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡¢¡Ö¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ ºùºé¤¯ ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡¢¸ÂÄê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×1¥³¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡ØONE PIECE¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£¡ØONE PIECE¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£