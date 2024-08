「instax Link WIDE Printer Driver for Windows」提供開始！ウェスティンホテル東京「オータム デザート ブッフェ - 秋の収穫祭」【まとめ記事】

富士フイルム株式会社は、スマホプリンター”チェキ”※1「instax Link WIDE」(以下、「Link WIDE」)でPCの画像をチェキプリントにできるプリンタードライバー「instax Link WIDE Printer Driver for Windows※2」(以下、「Printer Driver」)の提供を2024年8月14日より開始した。「Printer Driver」により、簡単にPCからチェキプリントにでき、”チェキ”の楽しみをさらに広げる。なお、Mac※3に対応した「instax Link WIDE Printer Driver for Mac」の提供は、2024年秋を予定している。

リニューアルを経てより豊かな滞在を提案する都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、2024 年 9月2 日(月)から 11月 29日(金)までの期間、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、『オータム デザート ブッフェ - 秋の収穫祭』を開催する。豊富な緑と水、光を感じる開放的な空間の中で洗練された料理を提供するインターナショナルレストラン「ザ・テラス」の『オータム デザート ブッフェ - 秋の収穫祭』は、秋の味覚をクリエイティビティあふれるデザートで存分に楽しんでもらうブッフェメニューだ。■SORACOM IoTストアで提供開始!Windows、macOS対応のLTE USBドングル株式会社ソラコムは、デバイス通販サイト SORACOM IoTストアにて、Windows、macOSに対応し、USBポートで接続できるデータ通信デバイス「UD-USC1」の提供を2024年8月16日より開始した。「UD-USC1」は、USBポートに接続することで、ドライバーのインストールをすることなく※1、スムーズにセルラー通信を利用してインターネットに接続できる。また、専用の変換アダプターを使用することで、USB Type-CだけでなくUSB-Aのデバイスにも対応する。全長10cm、幅2cm程度とコンパクトサイズであることに加え、-20〜60℃までの広温度範囲対応や、IP56相当の防水・防塵性能を備えており※2)、さまざまな環境で対応でき、設備や機器への組み込み用途にも利用可能だ。■「instax Link WIDE」で PC の画像をチェキプリントにできる!「instax Link WIDE Printer Driver for Windows」提供開始富士フイルム株式会社は、スマホプリンター"チェキ"※1「instax Link WIDE」(以下、「Link WIDE」)でPCの画像をチェキプリントにできるプリンタードライバー「instax Link WIDE Printer Driver for Windows※2」(以下、「Printer Driver」)の提供を2024年8月14日より開始した。「Printer Driver」により、簡単にPCからチェキプリントにでき、"チェキ"の楽しみをさらに広げる。なお、Mac※3に対応した「instax Link WIDE Printer Driver for Mac」の提供は、2024年秋を予定している。■栗や南瓜、さつま芋から洋梨、ぶどうまで秋の味覚を存分に堪能!ウェスティンホテル東京「オータム デザート ブッフェ - 秋の収穫祭」リニューアルを経てより豊かな滞在を提案する都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、2024 年 9月2 日(月)から 11月 29日(金)までの期間、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」にて、『オータム デザート ブッフェ - 秋の収穫祭』を開催する。豊富な緑と水、光を感じる開放的な空間の中で洗練された料理を提供するインターナショナルレストラン「ザ・テラス」の『オータム デザート ブッフェ - 秋の収穫祭』は、秋の味覚をクリエイティビティあふれるデザートで存分に楽しんでもらうブッフェメニューだ。■音響機器、置き型サーバーなどの収納に最適!機器をマルチに収納できるラックサンワサプライ株式会社は、置き型の音響機器、録画機器などの搭載に最適なマルチ収納ラック「CP-SVNAMULT7BK(H1000mm)」「CP-SVNAMULT8BK(H1300mm)」を発売した。限られた狭いスペースでのメンテナンス作業にとても便利だ。前面を大きく開放し、置き型サーバー・映像機器・録画機器など、様々な機器を収納できる。前扉・背面・両側面全てを施錠することができるので、セキュリティ対策も万全。また背面はもちろん、側面パネルも取り外すことができるので、機器の設置やメンテナンスに便利だ。重量のある機器を設置できるよう、棚板ひとつあたりの耐荷重を150kgに設定している。総耐荷重は300kgなので、サーバーなどの重い機器も収納できる。鍵を使わなくても扉を固定・開放することができる。