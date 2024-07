【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するASMR「ミヤコ(水着)ASMR ふたりきりの島でおはようを。」と「ノアASMR めげないあなたのすぐ横で」を7月22日0時に発売する。

およそ半年に1度のスパンで新商品が販売される「ブルアカ」のASMR。第6弾として「ミヤコ(水着)」および「ノア」をテーマとした新作の発売が決定した。DLsiteにて販売される各種商品についてもセールが実施される。

□DLsiteの「ブルーアーカイブ」ASMR特集のページ

