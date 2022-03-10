¡Ö¶âÍ»³ËÊ¼´ï¡×¤Þ¤Ç¤¢¤È£´Æü¡Ä¥í¥·¥¢¤Î´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¡¦Ãóºß°÷¡¢£Á£Ô£Í²ó¤Ã¤Æ¸½¶â³ÎÊÝÀï
¥í¥·¥¢¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤ËÃóºß°÷¤È¤·¤ÆÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë£Á¤µ¤ó¤Ï£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¸½¶â¼«Æ°ÍÂÊ§µ¡¡Ê£Á£Ô£Í¡Ë¤ò²ó¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤»¤ë¸½¶â¤òºÇÂç¸Â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¶âÍ»À©ºÛ¤Ç´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÁ÷¶â¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¥Ó¥¶¤ä¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥«¡¼¥É¤Î»ÈÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤À¡££Á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀïÁè¾õ¶·¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ÷¤¨Ãæ¹ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Á÷¶â¤ä¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶âÍ»À©ºÛ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤Á÷¶âÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ»þ´Ö£±£³Æü¸áÁ°£¸»þ¤«¤é¥í¥·¥¢¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¶âÍ»³ËÊ¼´ï¡×Á¼ÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î£·¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝ¶ä¹Ô´ÖÄÌ¿®¶¨²ñ¡Ê£Ó£×£É£Æ£Ô¡Ë·èºÑÌÖÄù¤á½Ð¤·¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤À¡££Ó£×£É£Æ£Ô¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤È¹ñºÝ¶âÍ»ÌÖ¤òÄÌ¤¸¤¿¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´Ú¹ñ¤«¤éÁ÷¶â¤ò¼õ¤±À¸³è¤¹¤ëÎ±³ØÀ¸¤ä¸½ÃÏÃóºß°÷¤Î¾ì¹ç¡¢Á÷¶â¥ë¡¼¥È¤¬ÊÄ¤¶¤µ¤ì¸·¤·¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸½ºß´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¶âÍ»¼è°ú¤òÃæÃÇ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï£±£±¼Ò¡£¥í¥·¥¢ºÇÂç¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ù¥ë¥Ð¥ó¥¯¤Ï£Ó£×£É£Æ£Ô¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ë¾å¤¬¤ê¼è°ú¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¸¶Â§Åª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¶ä¹Ô¤ò½ü¤±¤ÐÁ÷¶â¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¤ÎÁ÷¶â¤Ë¤ÏÀ©Ìó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤ÎÀâÌÀ¤À¡£
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤¬¥í¥·¥¢¤È¤Î¶âÍ»¼è°ú¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¶ä¹Ô¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔ»Ô¶ä¹Ô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤â¤¤¤Ä³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡×¸ÜµÒ¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÁ÷¶â²ÄÇ½¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤ÉÃç²ð¶ä¹Ô¤âÁ÷¶âÁ°³ÎÇ§¼êÂ³¤¤ò¶¯²½¤·¡¢Á÷¶â¤·¤¿¤ª¶â¤¬¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤êÂ»ß¤á¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÑÆ°À¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÁ÷¶â¤ò¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ë¸½ÃÏË¡¿Í¤òÃÖ¤¯¥¦¥ê¥£¶ä¹Ô¤È¥Ï¥Ê¶ä¹Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Ãç²ð¶ä¹Ô¤ò·Ð¤º¤Ëµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¥·¥¢¤Î¶ä¹Ô¤Ë¥ë¡¼¥Ö¥ë¤òÁ÷¶â¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤¬¹ñºÝ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¾Ã¤¨¥ë¡¼¥Ö¥ëÎ¾ÂØ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Ê¶ä¹Ô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ºß¥ë¡¼¥Ö¥ë¤ÎÊÑÆ°À¤¬²áÅÙ¤ËÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÅ¹¤Ç°ÙÂØÁê¾ì¤ÈÎ¾ÂØ²ÄÇ½¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¥í¥·¥¢ºß½»¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÈÃóºß°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ó¤È¥ë¡¼¥Ö¥ë¤òÄ¾ÀÜ¼è°úÊý¼°¤ÇÎ¾ÂØ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÀÁ÷¶â¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÎ±³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤â¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¾®³ÛÁ÷¶â´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤Ï¡ÖÀ©ºÛ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤êÀèÀ©Åª¤ËÁ÷¶â¤òÃæÃÇ¤·¤¿¾õ¶·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
£Ó£×£É£Æ£ÔÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥æ¥Ë¥ª¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿Á÷¶â¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¤À¡£¥«¥«¥ª¥Ð¥ó¥¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¸½ºßÁ÷¶â¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¸½ÃÏ¤Ç¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥í¥·¥¢¤Ç¥É¥ë¤Ê¤É¤Î³°²ß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï£¹Æü¤«¤é¥ë¡¼¥Ö¥ë¤Î³°²ßÎ¾ÂØ¤ò£¶¥«·î´ÖÃæÃÇ¤·¡¢¼«¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿³°²ß¸ýºÂ¤Î¸½¶â°ú¤½Ð¤·¸ÂÅÙ³Û¤òºÇÂç£±Ëü¥É¥ë¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÎ±³ØÀ¸¤äÃóºß°÷¤¬Á÷¶âÌäÂê¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¶âÍ»ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À³¤³°Á÷¶â°Æ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤¹¤Î¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤À¡£¶âÍ»¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬À©ºÛ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾è¤ê½Ð¤·¤ÆÁ÷¶â±ªíï¥ë¡¼¥È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£