世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大しており、アメリカでは病床の不足から、生存の見込みがない患者の搬送をストップする事態が起きています。そんな中、「コロナ禍におけるレストランでの食事の可否」について5人の専門家が解説しています。

Would you eat indoors at a restaurant? We asked five health experts

https://theconversation.com/would-you-eat-indoors-at-a-restaurant-we-asked-five-health-experts-152300

◆レストランで食事をせずにテイクアウトするべき

バージニア大学医学部准教授のローリー・アーチボールド・パノン氏は、パンデミック以前は週に3回は外食していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年3月以降一度も外食をしていません。パノン氏によると、レストランの中で食事をする短い時間にマスクを外すだけで、新型コロナウイルスに感染するリスクがあるとのこと。パノン氏はレストランで食事する代わりにテイクアウトすることで、コロナ禍で経営危機に陥ったレストランをサポートしているそうです。

◆レストランには危険な条件がそろっている

バッファロー医科大学教授トーマス・ロッソ氏によると、一般的なレストランは狭くて換気が悪く、一定の場所に長時間滞在することになるため、スーパーマーケットのような広い店と比べて新型コロナウイルスに感染するリスクが高いとのこと。さらに、騒がしく会話して周囲にウイルスをまき散らしているグループが近くにいると「エアロゾル感染」のリスクが高まります。

また、新型コロナウイルスに感染した人とレストランの気流に関する研究では、新型コロナウイルスに感染した人から20フィート(約6メートル)離れた位置で食事していた人が新型コロナウイルスに感染した事例も明らかになっています。このことからロッソ氏は十分に距離をとっていてもウイルスの感染を防ぐことは困難であると語り、外食をしたい時はテイクアウトを利用することを推奨しています。

◆新型コロナウイルスに対する免疫があるならレストランで食事してもいい

自らも新型コロナウイルスに感染した経験を持つドレイク大学薬学部教授のスー・マッティソン氏は、一度新型コロナウイルスに感染し免疫を獲得した人はレストランで食事をしてもいいと語っています。

しかし、レストランが新型コロナウイルスの主要な感染源だとする報告もあるため、新型コロナウイルスに感染したことがなく、免疫を獲得していない人はレストランで食事をするべきではないとのこと。

◆新型コロナウイルスの感染拡大により病床が足りなくなっている

ミシガン大学の家庭医学講師であるライアン・ウエルト氏は感謝祭の前後に屋内での集会が多く行われた結果、アメリカにおける新型コロナウイルス感染者数が大幅に増加し、病床不足に陥ったと考えており、屋内での食事はやめるべきだと主張しています。

また、新型コロナウイルスワクチンを接種しても家族や友人を守るために、「外出を自粛する」「ソーシャルディスタンスを保つ」「手を洗う」といった基本的な感染症対策を続けるべきだと語っています。

◆レストランでの食事は大きなリスクを伴うテネシー大学健康学部の准教授であるキャサリン・ブラウン氏は定期的にテイクアウトを利用するものの、レストランで食事をとることはないと語っています。どこに行き、誰と接触したのか把握できる家族や友人と異なり、レストランで食事をする他の客や店員の行動履歴を知ることはできないため、新型コロナウイルスに感染するリスクを判断することは困難です。さらに、ブラウン氏が住んでいるテネシー州はアメリカにおいて10万人当たりの感染者数が2番目に多い州であることから、レストランで食事をすると高い確率で新型コロナウイルスに感染した人と接触することになると指摘しています。