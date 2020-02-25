徳井義実が所得隠し&申告漏れ
チュートリアル・徳井義実が東京国税局に所得隠しと申告漏れを指摘された問題
2025年9月9日
2020年12月12日
2020年10月25日
2020年10月15日
2020年10月9日
2020年9月10日
2020年4月20日
2020年3月23日
2020年3月21日
2020年3月17日
2020年3月8日
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ほんこんが徳井義実の復帰に苦言「公費横領やで」
税金というのは、我々が納めるものであり「公費になる」とコメント
デイリースポーツ
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記者会見でもするのかと…和田アキ子が徳井義実の活動再開への疑問語る
「記者会見でもして復帰すんのかなと思ったら、何もなしで」とコメント
スポニチアネックス
2020年3月7日
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徳井義実が自粛中の生活を語る「何もする気にならず家に」
2019年の末くらいまでは何もする気が起きず、ずっと家にいたと説明
スポニチアネックス
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チュート徳井義実がラジオで謝罪「こんなアホのために…」
自粛中、番組に届いた叱咤激励のいろんなメッセージに目を通したという
デイリースポーツ
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徳井義実の活動再開は「あかんって」ほんこんが持論を語る
徳井の税金の滞納について、「アホで許されるもんとは、ちゃうで」と指摘
スポニチアネックス