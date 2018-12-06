ソフトバンクの通信障害
『ソフトバンクの通信障害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年9月18日
2019年1月23日
2018年12月19日
2018年12月12日
2018年12月10日
2018年12月9日
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ソフトバンクの通信障害 原因となったエリクソンの幹部が来日へ
この障害の原因となったエリクソンの幹部が、11日にも来日することが判明
読売新聞オンライン
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松本人志、ソフトバンク通信障害で怒りと安堵「ポケベルの祟り」
通信障害が自分だけではないと知り安堵したが、その後に怒りがわいたと松本
マイナビニュース
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通信障害などソフトバンクを襲った3重苦 上場延期説が市場を駆け巡る
同社と親密な関係のHuawei・CFOが逮捕され、市場はかなり冷え込む見込み
日刊ゲンダイDIGITAL
2018年12月8日
2018年12月7日
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ソフトバンクの通信障害で店員に罵声 動画が投稿され物議に
「アホ」「料金も払っとんじゃ」とまくし立てる客に店員が平謝りする動画
J-CASTニュース
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ソフトバンク通信障害に利用者が怒り「アポ取れない」などの声
SNSには「アポ取れない」「グーグルマップも開けない」など、怒りの声も
共同通信
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公衆電話の使い方 ソフトバンクの通信障害で話題に
SNSでは公衆電話の使い方やテレホンカードを知らないという若い世代の声も
ABEMA TIMES
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阪神入り濃厚の西勇輝 ソフトバンクへの断り電話がまさかの通信障害？
6日朝に「阪神決定的」報道が出たが、同日はソフトバンクの通信障害も発生
東スポWEB
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ソフトバンク通信障害の原因はエリクソン製機器 海外でも問題発生
エリクソン製の交換設備が動作異常を起こしたことが障害の原因だったと説明
Engadget 日本版
2018年12月6日
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ソフトバンク通信障害 3時間超えの「重大事故」は2018年で3回目
発生から復旧まで3時間超かかっており、総務省が定める重大事故に相当
エスマックス
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「やっぱ必要」ソフトバンクの通信障害でポケベル復活に待望論
Twitterでは日常においてスマホが使えないことへの不便さや困惑の声が浮上
女性自身
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ソフトバンク通信障害の原因が判明「サイバーテロではない」
原因は高速移動通信に関する設備の不具合で、サイバーテロなどではないそう
ABEMA TIMES
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競合キャリアでは異例 通信障害でauがソフトバンクWi-Fiを案内
auを展開するKDDIの公式Twitterは、ソフトバンクのWi-Fiを案内
Engadget 日本版