ZOZO前澤氏が球団所有へ準備

スタートトゥデイ社社長の前澤友作氏が2018年7月17日、Twitterで「プロ野球球団を持ちたい」という意見を表明した。球界への提案はシーズンオフ後を予定している。

2018年12月11日

2018年10月9日

2018年8月28日

2018年7月30日

2018年7月29日

2018年7月22日

2018年7月19日

2018年7月17日