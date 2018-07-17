ZOZO前澤氏が球団所有へ準備
スタートトゥデイ社社長の前澤友作氏が2018年7月17日、Twitterで「プロ野球球団を持ちたい」という意見を表明した。球界への提案はシーズンオフ後を予定している。
2018年12月11日
2018年10月9日
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NPBが前澤友作社長の発言に反応「動かれているという認識ない」
「お話しできないが思いは持っていますし、動いてないこともない」と発言
デイリースポーツ
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ZOZOの前澤友作社長 プロ野球球団の所有について進展を示唆
9日の会見で、所有への進展状況について「動いてないこともない」と述べた
デイリースポーツ
2018年8月28日
2018年7月30日
2018年7月29日
2018年7月22日
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武井壮がZOZOTOWNの球界参入に持論「入団テスト受けてぇー！」
ZOZOの球団ならば、色々なキャラクターが生まれるので楽しみだと持論を展開
スポーツ報知
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松本人志、前澤社長の球団運営構想にニヤリ 「剛力スタジアムに…」
前澤社長は「ZOZOマリンスタジアム」を命名するなど、球界との関わりを持つ
スポニチアネックス
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堀江貴文氏が16球団化巡り言及 キーマンは「スポーツジャーナリスト」
プロ野球の16球団化を目指しているキーマンを前澤社長に紹介したという
デイリースポーツ
2018年7月19日
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「何でも手に入れちゃう」坂上忍が前澤友作氏の球団参入構想に本音
坂上忍が19日の「バイキング」で、「何でも手に入れちゃうな」と本音
スポニチアネックス
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前澤友作氏がプロ野球界参入へ意欲 多くの反響に「ありがたい」
同社広報部は「ツイッター上での反応が最も大きかった」と説明
スポーツ報知
2018年7月17日
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前澤友作社長の球界参戦希望にロッテ球団社長「売る気はない」
ロッテの山室晋也社長は「売る意思はありません」とコメント
東スポWEB
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ZOZO前澤友作社長が球界参入か ロッテ「売却は絶対あり得ない」
ロッテの球団社長は「球団を手放すということはあり得ない」とコメント
フルカウント
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前澤友作氏がプロ野球球団所有へ意欲 買収や譲渡の条件とは？
野球協約では、球団譲渡の際に新球団がNPBに納める預かり保証金が25億円
デイリースポーツ
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中村紀洋氏、前澤社長の球団構想に共鳴「貢献できることあれば」
近鉄などで活躍した元プロ野球選手の中村紀洋氏が、球団構想に「共鳴」した
ナリナリドットコム
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前澤友作氏がプロ野球球団所有へ準備「シーズンオフに球界へ提案」
「プロ野球球団を持ちたい」というもので、そのための準備をすると明言
デイリースポーツ