東京・目黒区の5歳女児虐待死

2018年3月、東京・目黒区のアパートで5歳の女児が父親から暴行を受けるなどして死亡した事件。同年6月、保護責任者遺棄致死の疑いで両親が逮捕された。

2021年3月2日

2020年9月11日

2020年7月21日

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2020年2月7日

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