東京・目黒区の5歳女児虐待死
2018年3月、東京・目黒区のアパートで5歳の女児が父親から暴行を受けるなどして死亡した事件。同年6月、保護責任者遺棄致死の疑いで両親が逮捕された。
2021年3月2日
2020年9月11日
2020年7月21日
2020年2月8日
2020年2月7日
2020年1月17日
2019年10月27日
2019年10月23日
2019年10月18日
2019年10月15日
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5歳女児虐待の被告 母親から結婚反対され「理想の家族」にこだわったか
女児の父親は、実家の親に結婚を猛反対されていたが、反対を押し切って結婚
デイリー新潮
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目黒の5歳女児を虐待死させた事件 父親の男に懲役13年の実刑判決
15日、東京地裁は父親に対して懲役13年の実刑判決を言い渡した
日テレNEWS NNN
2019年10月12日
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目黒虐待死・女児の体に道具を使ったような傷跡も 父親による暴力の証拠
被告人質問では虐待の時期といったことに「明確な記憶がない」と答えたそう
文春オンライン
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目黒の女児虐待死事件 法廷で明かされなかった「幻のカルテ」
女児の母親は、同じく被告である父親から心理的DVを受けていたとのこと
文春オンライン
2019年10月5日
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目黒女児虐待事件 被告は血のつながりに強い執着
被告は、女児と血がつながっていないことに不安があったと話したという
東スポWEB
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目黒虐待死、両被告が流した涙の意味 歪んだ「心理的正常性」
臨床心理士はAbemaTVの番組で、歪んだ「心理的正常性」があるようだと指摘
ABEMA TIMES