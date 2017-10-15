福井県の中2男子自殺
福井県の町立中学校で、3月に2年の男子生徒が自殺した問題。
2017年11月19日
2017年11月9日
2017年10月24日
2017年10月21日
2017年10月20日
-
生徒が自殺した中学校の校長が退職願を提出 福井県
池田町教育委員会によると、理由は「一身上の都合」とのこと
ライブドアニュース速報
-
福井の中2自殺 報告書を遺族の承諾なしに町のHPに掲載していた
19日、教育委員会が報告書を遺族の承諾なく町のHPに掲載していたと分かった
読売新聞オンライン
2017年10月18日
-
福井県で中2自殺 担任の厳しい叱責に同僚らが複数回注意も
担任の厳しい叱責について、同僚らが複数回注意していたことが分かった
読売新聞オンライン
-
池田中学校で2年生の男子生徒が自殺 周囲に「死にたい」と吐露
全校生徒対象のアンケートで周囲に「死にたい」と話していたことが分かった
読売新聞オンライン
2017年10月17日
-
福井で自殺した中2の担任 副担任と2人にしない約束を破っていた
担任は叱責を繰り返す副担任と2人にしないという家族への約束を破っていた
読売新聞オンライン
-
福井の中2自殺 武井壮が叱責した教師の心理を推測「鬱積を晴らしてる」
武井壮は、生徒に叱責を繰り返した教師の心理を推測
トピックニュース
-
福井の中2自殺 祖母が叱責を繰り返した担任に懸念を伝えていた
叱責を繰り返した担任に対し、祖母が自殺への懸念を伝えていたと分かった
読売新聞オンライン
2017年10月16日
-
自殺した中2 担任らからの厳しい叱責で3度にわたり登校拒否も
男子生徒が2016年5月以降、3度にわたり登校を拒否していたと分かった
読売新聞オンライン
-
担任らから厳しい叱責 中2自殺をめぐり調査委員会が学校側の対応を批判
調査委員会は15日、生徒は学校側からの叱責に追い詰められ自殺したと発表
読売新聞オンライン