福井県の中2男子自殺

福井県の町立中学校で、3月に2年の男子生徒が自殺した問題。

2017年11月19日

2017年11月9日

2017年10月24日

2017年10月21日

2017年10月20日

2017年10月18日

2017年10月17日

2017年10月16日

2017年10月15日