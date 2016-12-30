嘘の戦争は、2017年1月スタートのフジテレビ系連続ドラマ。主演は草なぎ剛。
トップは「陸王」で、視聴者からは「応援したくなる」などの声が上がった
スポニチアネックス
1位は草なぎ剛が主演を務めた「嘘の戦争」で、先の読めない展開が話題に
モデルプレス
全話平均は、関西テレビ・フジテレビ系「嘘の戦争」がトップ
マイナビニュース
WBCの裏番組にありながら、平均視聴率は11.6％をマーク
「いつもより大きなプレッシャーとかはあったのかなって思う」と本音を吐露
日刊スポーツ
ドラマ内でたびたび大きな声で鳴き、作品にユーモアを与えてきたオウム
オリコンニュース
第4話の視聴率が12.3％だった「A LIFE」に、0.8ポイント差まで迫った
スポーツ報知
カフェシーンの撮影に「今昔庵でいいんじゃないの？」と話したという草なぎ
週刊女性PRIME
草なぎ剛が主演を務める「嘘の戦争」が、ダントツのトップとなった
役を理解して演じているという後輩・菊池に、学ばせてもらっていると草なぎ
女性自身
「スマスマ」以外で木村がバラエティに出演するのは、異例のことだという
デイリー新潮
平均視聴率は12.0％で、10日に放送された初回の11.8％を上回る好調ぶり
2015年に放送され、好評を博した「銭の戦争」に続く「復讐シリーズ」第2弾
元SMAPのメンバーとしては初めての公の場で、明るい表情を見せた
映画「スター・ウォーズ」シリーズの人気キャラクター・ヨーダの折り紙
ABEMA TIMES