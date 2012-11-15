北見寛明
お笑い芸人。1983年6月25日生まれ、新潟県出身。
2020年10月15日
2016年4月30日
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ガレッジセール川田広樹 元ベイビーギャング北見寛明被告に呆れ
イベントの発表会見で、「何やってんだ、と」とあきれた様子で話していた
スポニチアネックス
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北見寛明被告の出所後に待ち受ける「顔バレ」の危険性
お笑いコンビとして活動していた北見被告は15日付で事務所を解雇されている
東スポWEB
2016年4月29日
2016年4月28日
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ベイビーギャングの北見寛明に実刑判決、懲役4カ月
無免許運転により起訴され、懲役4カ月の実刑判決が言い渡された
デイリースポーツ
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ベイビーギャングの北見寛明被告、傍聴の阿曽山大噴火に頭下げる
退廷する際は、傍聴席の阿曽山大噴火に「すいませんでした」と頭を下げた
デイリースポーツ
2016年4月27日
2016年4月24日
2016年4月20日
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吉本解雇の北見寛明 無免許をごまかすため相方や弟の名を騙る
無免許をごまかすため、逮捕時に相方や弟の名前を騙ったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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ベイビーギャング北見寛明 女グセの悪さで共演NG続出だった？
女性問題がささやかれ、ほかの事務所から共演NGが相次いでいたと関係者
東スポWEB