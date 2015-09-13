『デスノート LNW（映画）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
カバーした映像は2日に公開され、キレキレダンスを披露している
オリコンニュース
「登場人物が全員バカ」「バカ同士の心理戦」というコメントも続出
おたくま経済新聞
29、30日のランクで「デスノート Light up the NEW world」が首位を獲得
デイリースポーツ
池松壮亮らとプライベートについてトークするも、盛り上がらず微妙な空気に
スポニチアネックス
「犯人側にも警察側にも知性や知略が感じられない」と映画批評家
日刊ゲンダイDIGITAL
6本の指を持つ、金色の巨大な死神・ベポ役を演じるとのこと
クランクイン！
「10年経って、自分がこうして参加できるとは思っていなかった」と藤原
映像は、事件現場へ向かうデスノート対策本部特別チームの車内からスタート
ナリナリドットコム
映画の世界観やテーマ性に共感した安室は「とても光栄」と、劇中歌も担当
映像ではデスノート所有者が、渋谷を大混乱に陥れる様子からスタートする
「デスノート Light up the NEW world」で、10月29日より公開される
東出昌大、池松壮亮、菅田将暉が出演し、三つ巴の頭脳戦を繰り広げる
夜神月とLのDNAを受け継いだ、新たなカリスマが登場するそう