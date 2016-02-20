iPhoneのロック解除問題
テロ事件容疑者のiPhoneのロック解除を巡る、AppleとFBIの対立。
2019年2月2日
2016年3月29日
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FBIがiPhoneのロック解除に成功 セキュリティの脆弱性に新たな不安露呈
Twitterでは「セキュリティホールがあるということ」などの指摘が続出
J-CASTニュース
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米司法省がテロ容疑者のiPhoneのロック解除に成功 アップルが声明
司法省はアップルの協力なしで「第三者の協力を得て成功した」としている
日テレNEWS NNN
2016年3月14日
2016年3月13日
2016年2月20日
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iPhoneロック解除問題 要請を拒否したAppleにFBIが激しく反論
ロック解除を拒否するAppleにFBIは「ブランドマーケティング戦略だ」と指摘
ギズモード・ジャパン
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トランプ氏、Apple製品ボイコットをiPhoneから呼びかけツッコミ入る
「協力するまで、アップル製品をボイコットしよう」と呼びかけた
ギズモード・ジャパン
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ジョン・マカフィー氏がiPhoneロック解除問題に参戦 タダで解読してやる
FBIに対し、テロ犯人のiPhoneを「俺がタダで解読してやる」と提案した
ギズモード・ジャパン
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テック企業対FBIに？ iPhoneのロック解除問題でグーグルがアップルを支持
グーグルCEOは「ユーザーのプライバシー侵害につながりうる」と発言した
ギズモード・ジャパン