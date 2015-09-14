阿蘇山の噴火
『阿蘇山の噴火』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年10月25日
2021年10月21日
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阿蘇山の噴火に農家嘆き キャベツに火山灰付き「商品価値下がる」
各地で火山灰の除去作業に追われた21日、農家からは嘆く声が
共同通信
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阿蘇山が噴火、旅行者が目撃した光景 黒煙の中に稲妻のようなものも
「『ドーン』という音が聞こえ、黒煙が湧き上がり、怖かった」と語った
読売新聞オンライン
2021年10月20日
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阿蘇山が噴火「久しぶりのにぎわいだったのに」観光客減少を危惧する声も
同県はまん延防止等重点措置の解除後、県外からも観光客が訪れていたそう
日テレNEWS NNN
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阿蘇山の噴火は「水蒸気爆発」の可能性 マグマの熱で地下水が水蒸気に
今回の噴火は「水蒸気爆発」の可能性がある、と京都大名誉教授
読売新聞オンライン
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阿蘇山が噴火、火砕流が火口から1km以上に達する 約2kmの範囲で警戒
中岳の第1火口で噴火し、火砕流が火口から1km以上に達したとのこと
共同通信
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熊本で阿蘇山が噴火 30人程度が阿蘇火山博物館の中に避難
阿蘇火山博物館によると、20人から30人が建物の中に避難しているという
ABEMA TIMES
2016年10月11日
2016年10月10日
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阿蘇山の爆発的噴火 火口付近で直径約4mの噴石散乱、「湯だまり」も
高さ約1万1000mの噴煙は、1965年の観測開始以降、同山では最も高かった
読売新聞オンライン
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阿蘇山で36年ぶりとなる爆発的噴火 懸念される農作物への風評被害
旅館の社長は「灰がずっと降っていると思われるなど風評被害が心配」と懸念
東スポWEB
2016年10月8日
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阿蘇山噴火 火口から北東約4キロにある施設の窓ガラスにひび
火口から約4キロにある研修施設では窓ガラスにひびが入った
読売新聞オンライン
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阿蘇山の噴火と熊本地震の関係は？ 気象庁は「わからない」
気象庁は熊本地震との関連について「わからない」としている
J-CASTニュース
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阿蘇山噴火 地下水が沸騰して爆発する「水蒸気爆発」か
火山の地下水がマグマで温められ、沸騰して爆発する水蒸気爆発とみられる
読売新聞オンライン
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阿蘇山、噴火レベル3に引き上げ 火口から2km範囲では大きな噴石に警戒を
火口から2km範囲では大きな噴石に警戒するよう、呼びかけられている
tenki.jp