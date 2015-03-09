栗田貫一のモラハラ騒動
『栗田貫一のモラハラ騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年6月18日
2015年6月9日
2015年5月22日
-
ふかわりょうが栗田貫一にモラハラに関する直球質問を連発
モラハラに関して問われた栗田は「大きなお世話なんですよ」と訴えた
トピックニュース
-
栗田貫一 今なお続くモラハラ批判に「番組に出たのがいけなかった」
「オレらがあの番組に出てしまったのがいけないわけよ」とコメント
ナリナリドットコム
2015年5月11日
2015年4月1日
2015年3月29日
2015年3月13日
-
栗田貫一が「ノンストップ!」に出演 亭主関白ぶりで千秋と言い合いに
栗田の言い分に「絶対結婚したくない、クリカンさんみたいな人と」と千秋
トピックニュース
-
栗田貫一 妻に暴言を連発するなどして波紋呼び生放送にて自虐
番組冒頭、設楽統から「超亭主関白で袋叩きに遭っている」と紹介され苦笑い
スポニチアネックス
2015年3月11日
-
爆笑問題の田中裕二が栗田貫一に衝撃「番宣だけで引いた」
栗田の超亭主関白ぶりが話題となった番組の宣伝を見ただけで引いたと告白
トピックニュース
-
栗田貫一のモラハラ騒動に爆笑問題がツッコミ「番宣だけで引いた」
「番宣だけ観て、引いた」と述べ、「オンエアしたのがスゴい」とコメント
日刊スポーツ
2015年3月10日
-
栗田貫一の亭主関白ぶりに波紋、「ルパン三世」論争にも発展
番組の内容に、騒動は栗田が声優を務める「ルパン三世」にまで発展
マイナビニュース
-
栗田貫一が妻の大沢さやかに「死んでくれ」 ネットで批判噴出
妻の大沢さやかが、栗田から死んでくれと言われたと番組内で明かした
日刊スポーツ