岡山・倉敷の小5女児監禁事件
『岡山・倉敷の小5女児監禁事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年10月8日
2014年10月7日
2014年8月5日
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小5監禁男 能力高い哲学者だった
逮捕された容疑者は、大学院の博士課程でドイツ哲学を学んでいた
読売新聞オンライン
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小5不明 監禁部屋にみる強い意思
監禁部屋は、部屋に出なくても生活可能な形にリフォームされていたという
読売新聞オンライン
2014年7月25日
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小5女児監禁 県警の捜査に疑問も
県警は極秘捜査をしていたとするが、周辺住民からはバレバレだったという
NEWSポストセブン
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小5監禁男 親族が語る非常識ぶり
親戚の披露宴に突然押しかけ、タダ酒をしこたま飲んで帰ったという
東スポWEB
2014年7月24日
2014年7月23日
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小5監禁男 働かなくても潤沢資金
容疑者の男は、親の資産で「監禁部屋」を作っていたことがわかった
東スポWEB
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女児監禁、実刑なしの可能性も
「前科がない場合、執行猶予付きの判決になってもおかしくない」と専門家
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年7月22日
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監禁男の自宅から走り書きのメモ
逮捕された男の自宅から、犯行をうかがわせるメモが見つかった
日テレNEWS NNN
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【女児監禁事件】テリー伊藤「現実とビデオの中の世界を混同」
「現実とビデオの世界とか、自分（容疑者）で分からなくなってきた」と推測
トピックニュース
2014年7月21日
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監禁男 女児は「自分の奥さん」
警察が自宅に踏み込んだ際、男は女児を「自分の奥さんです」と紹介していた
日テレNEWS NNN
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TVで「幼女と男性は声掛け対象」
「小さい女の子と成人男性の組み合わせ」を見たら、声をかけるべきだと主張
トピックニュース
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監禁男「育てて結婚したかった」
自分の理想通りに育てて、将来結婚したかった、などと男は動機を供述
J-CASTニュース
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監禁男が作った防音の監禁部屋
男が女児を連れ込んだ2階建ての一軒家は、昨年末に防音措置が施されていた
東スポWEB
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小5監禁 容疑認めた男を送検
岡山県警は21日朝、容疑者を監禁容疑で岡山地検に送検した
読売新聞オンライン
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小5監禁 壁一面に美少女ポスター
女児がいた部屋の壁一面には美少女アニメのポスターが貼ってあった
日テレNEWS NNN
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監禁の男、逃げられぬよう改装か
女児が発見された部屋は、ドアを外から施錠できるように改装されていた
読売新聞オンライン
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監禁男を地域から孤立させた趣味
逮捕された男は、アニメが好きで、周囲から孤立していたという
スポーツ報知