『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜 』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
テレビで流れているのを、子どもが偶然見てしまったことがあるという
ナリナリドットコム
12日の番組で、「最初はお断りしました」と出演を固辞したことを明かした
スポニチアネックス
韓流リメイク版の放送が、25日からBSフジで始まった
日刊ゲンダイDIGITAL
ドラマ「昼顔」で共演した「上戸彩ちゃんがママ友」だと告白
多くの女性は不倫を始めた序盤の頃に、このような考えを持つという
日刊SPA!
オファーがあった当初は恋愛ものが苦手なため、断っていたという
日刊スポーツ
ドラマ版に続き、主人公の紗和を上戸彩、不倫相手役の北野を斎藤工が演じる
オリコンニュース
上戸彩の主演でヒットした「昼顔」の続編にキャストを一新して臨むという
東スポWEB
「女性は好き」と言うものの、疑惑は払拭できなかった
マイナビ学生の窓口
「昼顔」などを演出したスタッフによるショートドラマ仕立て
スポーツ報知
ドラマ「昼顔」を見て、不倫したいと思ったと指原は語った
トピックニュース
吉瀬美智子がTwitterで告知すると、ファンの驚きと歓喜の声があがった
マイナビニュース
「僕ではなく、劇中の役が支持されている」と、今の人気を分析している
「上戸彩とは違うわけじゃない。容姿も何もまずはそこを忘れるな」と発言
1位は「平日昼顔妻」という造語も話題になった「昼顔」
モデルプレス
24日の番組で、手柄を横取りする理不尽な最低上司を嫌味たっぷりに演じた
キラキラとした大人のラブストーリーをうたい、脱ドロドロが売りの異色作
台本に向かっていると、みるみるうちに体重が落ちたという
「マイナスイメージがついちゃうのかなという不安もあった」と明かした
デイリースポーツ