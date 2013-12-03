『ルパン三世（実写版）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「この業界は非常にルーズなところがあります」と映画評論家は指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
藤原竜也と松山ケンイチが共演した「DEATH NOTE」が1位となった
日刊SPA!
オファーを受けた時、「きついなと思いましたね」と当時の心境を吐露
デイリースポーツ
原作の認知度が低く、アクション映画として売り出しても印象は薄いと専門家
約600人の観客で埋め尽くされた会場に喝采が沸き起こった
オリコンニュース
「自分にオファーが来た時も正直やりたくないと思いました」と吐露
「どの角度から見てもこれじゃない感満載」と評し、100点満点で3点と酷評
ガジェット通信
玉山鉄二は撮影中に頑張りすぎて足の爪が剥がれたことを明かした
イベントでは、峰不二子スペシャルにカスタマイズされたバイクがお披露目
スポニチアネックス
綾野剛の石川五ェ門は、コミカルすぎてあちこちから失笑が漏れていた
赤ジャケットに、ワルサーP38らしき愛用の拳銃を顔の横に構えたデザインだ
クランクイン！
アジアの人気俳優が集結した今作だが、偶然の共通点があるという
「大胆でスピード感あふれる極上のテーマ曲が仕上がった」と自信を見せた
スポーツ報知
同ポスターは31日より順次、全国の劇場で掲出される
この「ルパン三世」という作品は、過去にも映画化・ミュージカル化がなされている
おたくま経済新聞
峰不二子役の黒木メイサは、ガウン1枚でアクションするなど限界露出に挑戦
最初は次元役にオダギリ、五ェ門役に藤原竜也などが挙がっていたが変更に
女性自身