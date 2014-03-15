『河野談話』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2日の記事で、「慰安所が軍の施設」だったとする学者のインタビューを掲載
J-CASTニュース
籾井会長は慰安婦問題について「政府のスタンスが見えない」と発言
日刊スポーツ
集団的自衛権の行使や、靖国参拝、原発の再稼働には賛成との回答
NEWSポストセブン
集団的自衛権の行使は反対、靖国参拝には近隣国への配慮などの点から反対
「河野談話を修正する意思は全くない」との発言が、韓国のネットでも話題に
Record China
韓国のネットでは、米国人が辟易するほど慰安婦像を建てようという声も
16本の記事を削除したとしているが、訂正記事の体裁を満たしていないと指摘
「報告書の真意は朴槿恵大統領の封じ込めである」と言及
トピックニュース
報告書では、日韓両政府が事前にすりあわせていたやりとりも書かれている
日テレNEWS NNN
談話の作成過程には「実態を把握し、しかるべき形で明らかにする作業は必要」と説明
読売新聞オンライン
慰安婦の証言を再調査すると、彼女が相手をした軍人は米軍だったと考えられる
東スポWEB
河野談話に代わる新談話の必要を言及するなど、失言が相次ぐ
この発言を韓国与野党が24日、一斉に批判
中央日報
自民党の萩生田総裁特別補佐が23日、新談話の必要性に言及していた
発言を評価するも、韓国側は具体的な措置を求めており、溝は埋まっていない
アメリカ国務省は14日、「首相の発言を歓迎する」とする談話を発表した
安倍首相が「見直すことは考えていない」と述べ、韓国外務省が反応した