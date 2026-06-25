台風が日本列島に近づいていますね。今後の台風の動きと、県内への影響についてお伝えします。現在、日本の南には2つの台風があります。画面左側の台風7号は、宮古島付近を北上していて、あさって土曜日にかけ、西日本から関東方面へ進む見通しです。県内に最も近づくのは、あさって土曜日とみられますが、当初の予想よりも進路が南寄りに変わり富山県は予報円から外れました。直撃しなくても、油断はできませんね。はい、十分な注