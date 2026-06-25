台風が日本列島に近づいていますね。



今後の台風の動きと、県内への影響についてお伝えします。



現在、日本の南には2つの台風があります。

画面左側の台風7号は、宮古島付近を北上していて、あさって土曜日にかけ、西日本から関東方面へ進む見通しです。

県内に最も近づくのは、あさって土曜日とみられますが、当初の予想よりも進路が南寄りに変わり富山県は予報円から外れました。



直撃しなくても、油断はできませんね。





はい、十分な注意が必要です。そして、画面右側の台風8号はあさっての昼過ぎまでに温帯低気圧に変わる見込みです。今回の7号は「メーカラー」、8号は「ヒーゴス」と、それぞれ名前がついていますよね。これは、どのように決まるんですか。日本を含む14の国と地域が、あらかじめ決めた140個の名前を順番につけています。ちなみに「メーカラー」はタイ。「ヒーゴス」はアメリカです。日本が付けた名前もあるんですか。あります。日本は「クジラ」や「コイヌ」「コグマ」など、星座にちなんだ名前を10個登録しています。富山県は台風7号の予報円から外れましたが、今後、注意するポイントはなんでしょうか。台風7号。そして8号から変わった熱帯低気圧からも暖かく湿った空気が南から送り込まれます。これにより日本付近に停滞する梅雨前線の活動が活発になり、台風の本体から離れていても大雨となる恐れがあります。台風が離れていても油断せず、最新の気象情報を確認しながら、早めの備えを心がけてください。