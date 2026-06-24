6月24日、浦和競馬場でさきたま杯（Jpn1・3歳上・ダ1400m）が行われ、横山和生騎乗のロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は9695人で前年比142.4%（6809人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【さきたま杯】ロードフォンスが交流G1初制覇…直線で鮮やか抜け出しV売上は前年比102.5%●さきたま杯 売得金額19億4846万3800円（前年比102.5%・18億7159万4900円）●さきたま杯 当日の総売