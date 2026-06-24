壁の一部をコンパクトな収納スペースにDIYできる便利アイテムをご紹介します。プチプラ好きライター・高木沙織さんが教えてくれたのは、ダイソーの「磁石がくっつくスチールタイル」。自宅の壁に簡単に取りつけられて、フックやホルダーを組み合わせれば小物収納として活用できます。一方で、使って気になった点もあるそうです。詳しくリポートしてもらいました。磁石が吸いつくようにピタッとくっつくタイル「磁石がくっつくスチ