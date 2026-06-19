JO1とINIのサッカーを愛する12人で結成され、世界一を目指す日本代表の背中を押すスペシャルユニット・JI BLUEより、與那城奨さん＆池粼理人さんが登場。サッカーにまつわるエピソードに加え、特集テーマである呼吸と体幹に関する質問も。── 互いにリスペクトしているところは？池粼いろいろな声のタイプがある中で、奨くんはうっとりタイプ。包み込まれるような唯一無二の歌声で、ずっと聴いていたくなります。一