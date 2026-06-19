今回は、妻の異常な行動に恐怖を覚えた夫のエピソードを紹介します。ママ友に憧れ、異常な行動に出た妻…「妻はとあるママ友に憧れ、そのママ友の真似ばかりしています。服装や髪形を真似するだけではなく、顔もそのママ友に似せるために整形していたんです。また、そのママ友には娘がいるのですが、その真似をして、息子に女の子の服装や髪型をさせていて、『どう考えてもおかしいだろ……』と恐怖を覚えました。息子も自分の母親