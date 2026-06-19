「なぜ、25歳や30歳になるまで立候補できないのですか」そう問いかける若者たちの訴訟に、28歳の若手弁護士が挑んでいる。弁護士登録から1年あまり。刑事事件や労災、DV、生活困窮者支援などに携わる向井佑里さん（28）は、学生時代から続けてきた公共訴訟の支援活動を通じて、「立候補年齢引き下げ訴訟」の弁護団に加わった。一審は原告側の敗訴。しかし、向井さんは「裁判所は若者たちの問いに正面から向き合わなかった」と振り