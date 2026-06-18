１８日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１２．１５ポイント（１．７０％）安の２３９００．０１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６１．８０ポイント（１．９９％）安の７９８２．２３ポイントと３日続落した。売買代金は１６４４億７４３０万香港ドルに拡大している（１７日前場は１４５５億１４３０万香港ドル）。内外環境の不透明感が投資家心理を