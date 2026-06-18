１７日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１２．１５ポイント（１．７０％）安の２３９００．０１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６１．８０ポイント（１．９９％）安の７９８２．２３ポイントと３日続落した。売買代金は１６４４億７４３０万香港ドルに拡大している（１６日前場は１４５５億１４３０万香港ドル）。

内外環境の不透明感が投資家心理を冷やす流れ。中国の内需不振が引き続き懸念されたほか、米利上げ観測が強まったこともマイナス材料だ。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り現行の金利水準（３．５〜３．７５％）を維持することを決定したが、２０２６年末の金利水準を中央値で３．８％と見込んだため、年内に１回の利上げが実施される見通しだ（３月時点では年内１回の利下げ見通し）。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も懸念された。また、香港市場はあす１９日に端午節の祝日で休場となることも売り圧力として意識されている（本土市場も休場）。指数は徐々に下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険事業で中国最大手の中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が５．７％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が５．１％安、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が４．９％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が安い。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が４．７％、越秀地産（１２３／ＨＫ）が４．２％、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が４．１％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が３．９％ずつ下落した。

産金セクターも急落。招金鉱業（１８１８／ＨＫ）と中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）がそろって６．６％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が５．３％安、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が５．１％安で引けた。

自動車セクターもさえない。北京汽車（１９５８／ＨＫ）が５．１％安、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が３．９％安、長城汽車（２３３３／ＨＫ）が３．４％安、小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．１％安と値を下げた。

半面、ロボット関連の銘柄は物色される。南京埃斯頓自動化（２７１５／ＨＫ）が８．３％高、広東華沿機器人（１０２１／ＨＫ）が８．０％高、北京雲跡科技（２６７０／ＨＫ）が４．３％高、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が３．９％高で前場取引を終えた。

他の個別株動向では、人工知能（ＡＩ）用半導体メーカーの上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が１５．７％高。大型受注の期待が高まっている。業界関係者の話によると、「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」運営の北京字節跳動科技（バイトダンス）は上海天数智芯半導体との間で少なくとも５万個のＡＩチップ調達について協議しているという。バイトダンスはＡＩ向け計算インフラで、国産半導体の採用を広げているようだ。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３７％安の４０９２．７６ポイントで前場取引を終了した。金融が安い。公益、消費、資源・素材、自動車、運輸、不動産なども売られた。半面、ハイテクは高い。医薬、軍需産業の一角も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）