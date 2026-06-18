TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が、6月19日に徳島市内で開かれ、東京で不動産業を展開する金 大仲社長が経営戦略について講演をおこないます。県内の起業家育成を目指すTIB、19日の月例会は、売り上げ1億円以上の中四国の起業家が加盟する「EO Setouchi」との合同月例会として開かれます。講師として東京で不動産業を展開する「グローバル・リンク・マネジメント」の金 大仲社長が登壇し、「ピンチこそ