サンスター文具から、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」の「ボンボンドロップシール」が登場。ぷっくりとした立体感に、ツヤツヤした透明感がかわいい「ボンボンドロップシール」に「リラックマ」が仲間入りします☆ サンスター文具 サンエックス「リラックマ」ボンボンドロップシール 価格：各550円（税込）発売日：2026年6月下旬より順次種類：全2種企画：株式会社クーリア、サンスター文具株式会社