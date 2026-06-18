今回は、離婚後、スピード再婚した元夫に復讐したエピソードを紹介します。あまりに自分勝手な元夫…「ある日突然、夫に『離婚してくれ』と言われた私。しかも離婚後、夫はスピード再婚したんです。再婚相手とは不倫していたようで、そのことに私はまったく気づきませんでした。私は夫に復讐すべく、多額の慰謝料を要求しました。また夫は老舗企業の跡取り息子でしたが、義母に相談して夫を次期社長にさせないようにしてもらいまし