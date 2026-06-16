藤枝MYFCは16日、柏レイソルからMF角田惠風の期限付き移籍加入を発表した。移籍期間は2026年7月1日〜2027年6月30日となり、期間中は柏と対戦する全ての公式戦に出場できない。神奈川県出身で22歳の角田は横浜F・マリノスの下部組織育ちで、慶応義塾大学を経て今季から柏へ加入。関東大学サッカーリーグ1部でベストイレブンにも選出されたMFは両足の高精度のキックが最大の魅力だが、J1百年構想リーグでは一度もプレー機会がな