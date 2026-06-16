資さんうどんは6月18日から7月1日までの期間、「資おに100円キャンペーン」を開催する。期間中は、資さんうどんの定番おにぎりや今年の春に新登場したおにぎりを含む計4種が1個100円で提供されるとのことだ。資おに100円キャンペーン○おにぎり4種が100円になるお得なキャンペーンキャンペーン期間中は、資さんうどん自慢の出汁と相性抜群の王道コンビであるおにぎりをお得に楽しむことができる。おにぎりがお得になるこの機会に、