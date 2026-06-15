いつもと違うコーヒーゼリーに挑戦！ 喉越しの良いスイーツが欲しくなる季節になりました。今回は、おいしいコーヒーゼリーのレシピをご紹介します。カフェで食べるコーヒーゼリーとは違って自家製だからこそこだわれる作り方で、いつもと違ったコーヒーゼリーを楽しんでみませんか？ 盛り方、冷やし方でビジュアルもいろいろ コーヒーの部分とクリームの部分、この色味を利用して凝った盛り付けにすると、いつもと少し違ったコ