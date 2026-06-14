「警視庁捜査本部なのですが――」鬼越トマホークの金ちゃんが5月21日、自身のXで不審な電話の内容を明かし、SNS上で注目を集めている。相手は警察を名乗り、「あなたが事件の参考人になっている」と説明したという。しかし近年、警察官を装って接触し、詐欺へと誘導する手口が急増している。こうした電話には、どのような狙いが考えられるのか。万が一、自分のもとに同じ電話がかかってきた場合は、どうすべきなのか。適切な対処