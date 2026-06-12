仕事終わりの夏の夜、いつもより少し遠回りしたくなる--そんな大人の気分にぴったりなお知らせが、横浜・山下公園前に建つ老舗クラシックホテルから届いた。「ホテルニューグランド」(神奈川県横浜市中区)が、2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの平日限定で、本館1階のロビーラウンジ ラ・テラスにて「ピーターラビット(TM)のドレスティ・アペロ」(1万円)を販売する。【画像】ピーターラビット(TM)の絵本の世界が三段スタンドに